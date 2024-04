Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar desembarca no Acre nesta quinta; veja agenda

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, desembarca nesta quinta-feira (11) no Aeroporto Internacional de Rio Branco para uma série de anúncios e encontros voltados para o desenvolvimento rural e agrário do Acre.

Na quinta-feira, dia 11 de abril, a agenda do ministro começa com uma visita marcada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) às 11h. Neste evento, está previsto o anúncio de ações sob a responsabilidade do INCRA, através da superintendência regional do Acre. O encontro contará com a presença de servidores e lideranças do movimento social e será realizado na sede do Incra, localizada no bairro Aviário.

À tarde, às 15h, Teixeira participará do Encontro Estadual da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre (FETACRE). O evento ocorrerá no Auditório da Livraria Paim, situada na Rua Rio Grande do Sul, 182, Centro.

Já na sexta-feira, dia 12 de abril, a agenda do ministro continua movimentada. Às 8h, está programada a entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O local para este importante anúncio será o SESC Bosque, localizado na Av. Getúlio Vargas 2603, Rio Branco, AC.

Logo em seguida, às 10h, Paulo Teixeira participará do Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O encontro terá lugar no DETRAN, antiga FAAO, prometendo discussões de alto nível sobre políticas e estratégias para o desenvolvimento sustentável da região.

Encerrando sua visita ao Acre, às 15h, o ministro realizará uma visita à Agroindústria da Castanha e à futura Agroindústria de Polpa de Fruta da COOPERACRE. Esta etapa será realizada na sede da COOPERACRE, situada na Rodovia AC-40, Rio Branco (AC).