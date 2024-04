Motorista de Porsche se apresenta à polícia 38h depois de acidente

Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, chegou ao 30º DP, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, por volta das 16h desta segunda-feira (1º/4). Ele é o motorista do Porsche envolvido em um acidente na madrugada desse domingo (31/3) na Avenida Salim Farah Maluf, na região do Tatuapé.

Fernando fugiu do local do acidente e era procurado pela polícia. A advogada de defesa dele, Carine Acardo Garcia disse ao Metrópoles que Fernando “estava em choque”.

Até o momento da publicação desta reportagem, o motorista ainda prestava depoimento.

Segundo testemunhas, ele dirigia o Porsche, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, em alta velocidade e teria perdido o controle após uma ultrapassagem. Desgovernado, o empresário bateu na traseira do Renault Sandero de Ornaldo da Silva Viana, 52 anos.

Gravemente ferido, Ornaldo foi levado para o Hospital Municipal do Tatuapé, onde chegou com quadro de parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-lo, sem sucesso. Ele morreu por causa de “traumatismos múltiplos”. O motorista de aplicativo era casado e deixa três filhos.

O passageiro de Fernando, identificado apenas como Marcus Vinícius, ficou ferido e foi levado para o Hospital São Luiz Tatuapé, onde continua internado.

Já o empresário teria sofrido apenas ferimentos na boca. A mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, de 45 anos, foi até o local do acidente e afirmou à PM que iria levar o filho ao Hospital São Luiz Ibirapuera.

No entanto, horas depois, policiais foram até o hospital e foram informados que Fernando não havia dado entrada no local.

A Polícia Civil não tinha notícia do paradeiro do motorista até ele se apresentar à delegacia na tarde desta segunda-feira.