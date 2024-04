Mulher que levou Tio Paulo ao banco será investigada por homicídio

A mulher que levou um idoso já morto para pegar um empréstimo bancário no Rio de Janeiro passou a ser investigada por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil já investigava Erika de Souza Vieira Nunes por vilipêndio de cadáver e tentativa de furto mediante fraude. Depois de realizar novos depoimentos, o delegado que conduz as apurações do caso, Fabio Luiz Souza, do 34º Distrito Policial de Bangu, entendeu ter havido omissão de socorro. As informações são do G1.

A Polícia Civil concluiu, nesta terça-feira (30/4), a primeira fase do inquérito. Esta primeira etapa se refere ao flagrante. A mulher foi presa no dia da tentativa de realizar o empréstimo.

Funcionários da agência bancária de Bangu (RJ) suspeitaram da conduta da mulher, filmaram a ação e chamaram a polícia.