Maiara fala sobre atual fase e manda recado: “Nunca estive tão bonita”

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, mandou um recado para os haters durante um show no último sábado (19/10). Na apresentação, a artista conversou com os fãs e revelou que está na sua melhor fase.

“Estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira”, gritou ela no palco levando o público ao delírio.

Recentemente, notícias de que a cantora anunciaria um afastamento dos palcos em breve viralizou. De acordo com o que circulava na web, a decisão de se afastar dos palcos teria partido da artista para ela cuidar da saúde. O emagrecimento de Maiara seria o pontapé para a atitude. Isso porque, segundo os rumores, o emagrecimento teria trazido uma série de problemas de saúde, como distúrbios alimentares, disfunções na tireoide, ansiedade e depressão. À coluna Fábia Oliveira, a equipe de Maiara negou as informações. Em nota, a assessoria informou que as notícias eram falsas e que medidas judiciais poderiam ser tomadas.

“A cantora segue sua carreira, como sempre fez, com responsabilidade e dedicação. Em mais de 15 anos de carreira Maiara é sua irmã Maraisa sempre cumpriram seus compromissos profissionais. A dupla passou por muitos desafios na carreira e por isso, sabem valorizar cada conquista como única. Falsas notícias como esta são inadmissíveis, e é um dever combater este tipo de ação. Medidas judiciais poderão ser tomadas neste e em outros casos com o mesmo cunho, para coibir cada vez mais estes absurdos”, dizia o texto.

Fã diz que Maiara ainda ama Fernando Zor e cantora reage: “Libera ele”

Maiara, dupla de Maraisa, rebateu uma fã que citou Fernando Zor, seu ex-noivo, como o motivo da cantora não dar certo amorosamente com ninguém. “Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né?”, disparou ela.

Durante uma live no Instagram, a artista ficou conversando com os internautas enquanto se arrumava para um show. Em determinado momento, ela leu um dos comentários que dizia: “Ela não se dá com ninguém porque ainda ama o Fernando”.

Na sequência, Maiara respondeu: “Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz. Ele tá super feliz, gente. Deixa o homem ser feliz com a namorada dele. Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né?”, disparou.

A cantora ainda completou: “Libera ele, gente, pelo amor de Deus”, disse ela fazendo alusão à música Libera Ela, que canta com a irmã, Maraisa, e com Dilsinho.

Maiara e Fernando Zor viveram um relacionamento de muitas idas e vindas. O ex-casal chegou a terminar 12 vezes desde que começaram a namorar em 2019, o último término aconteceu em 2023.