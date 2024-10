Sem foto e celular: Luan Santana fica com aparelho de fã após ter porta de van fechada

Na gravação, o artista aparece dentro do veículo e interagindo com seus fãs, ao mandar beijos e acenar. Uma pessoa entrega seu aparelho para ele que pega com toda a boa vontade do mundo.

O fã estava com a esperança de conseguida uma foto com seu ídolo, mas o sonho foi por água abaixo quando o membro da equipe de Luan simplesmente fechou a porta. Luan é filmado ficando com o celular da pessoa.

Internautas reagiram ao conteúdo publicado pela página Sertanejo na Net: “É assim que ela vai conhecer o Luan e pegar o aparelho de volta”, comentou uma mulher. “A sensação de ligar para o próprio celular e quem atender for Luan Santana é maravilhosa”, brincou outra. “A pobi da menina deve ter gritado horrores”, escreveu uma terceira.