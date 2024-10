Marina amplia programa que vai beneficiar famílias do Acre com bolsa de R$ 600; entenda

O Ministério do Meio Ambiente anunciou, na última sexta-feira (18), uma série de medidas para ampliar o acesso ao Programa Bolsa Verde, que realiza o pagamento trimestrais de R$ 600 a famílias que mantêm e usam de forma sustentável os recursos naturais de onde residem.

Segundo o anúncio, 71 áreas foram recém-incluídas no programa sendo no Acre, Pará, Amazonas, Amapá, Maranhão e Rondônia. Durante o ato na sede do ministério, em Brasília, foi anunciado ainda edital de assistência técnica e extensão rural (Ater) de R$ 60 milhões e o Plano de Monitoramento e Avaliação (PMA) do programa, retomado pelo governo federal em 2023.

“O Bolsa Verde já existia e foi abandonado. A gente não tinha dados e conseguimos os dados e agora já são 42 mil famílias e vamos chegar a 50 mil”, afirmou a ministra Marina Silva sobre o programa, que passará a abranger 494 territórios.

Durante a cerimônia, foi divulgada ainda chamada pública com objetivo de contratar entidades para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) socioambiental a 15 mil famílias atendidas pelo Bolsa Verde na Amazônia e na Zona Costeira e Marinha. O investimento será de R$ 60 milhões.

O edital abrange 60 territórios do Bolsa Verde, que incluem 18 unidades de conservação e 42 assentamentos, distribuídos em 29 municípios dos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Alagoas e Bahia. Entidades podem se candidatar até 20 de novembro.

