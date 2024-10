Ator de “Monstros” sobre quem está contra os irmãos Menendez: “Faça sua pesquisa”

O ator norte-americano Cooper Koch, 28, que interpretou Erik Menendez em “Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais”, disse que está torcendo para que os Erik e Lyle Menendez sejam soltos e deixou um recado para quem é contra a liberdade dos irmãos em entrevista à Variety na noite de sábado (19).

“Eu assista [à recente coletiva dos familiares dos irmãos Menendez]. Foi muito comovente e lindo. Eu estou bem ansioso para o que vai acontecer nos próximos semanas, meses. Eu não sei, apenas esperando. Tudo é possível. Estou torcendo para que eles retornem para casa“, afirmou.

Questionado sobre o que ele diz para as pessoas que são contra a liberdade dos irmãos Menendez, Koch disparou: “Faça sua pesquisa, porque claramente você não a fez.”

Koch já havia declaro recentemente que acreditava na versão dos irmãos Menendez, que estão presos pelo assassinato dos pais, Jose e Kitty.

No tribunal, os irmãos Menendez admitiram que mataram os pais, Jose e Kitty, em 1989, mas alegaram que temiam que poderiam ser mortos antes como forma de evitar a revelação do abuso sexual durante anos do pai com Erik.

Uma série sobre o caso foi lançada pela Netflix e se tornou um fenômeno de audiência, além de voltar a dar destaque para a história, que pode ganhar novos capítulos.