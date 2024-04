Mulher que perdeu tudo em enxurrada ganha casa nova e recebe chaves das mãos de Gladson

A dona Janaira Santos, que perdeu tudo tudo durante uma enxurrada do Igarapé São Francisco em março de 2023, ganhou sua casa própria por meio do Governo do Acre nesta sexta-feira (26).

Janaira que mora sozinha com os três filhos, foi contemplada com uma das 19 casas construídas pelo governo, no conjunto Jequitibá, no bairro Portal da Amazônia.

VEJA TAMBÉM: Cuidador de idosos ganha casa própria por programa do Governo: “Emoção inexplicável”; VÍDEO

A mãe agora poderá construir um novo começo para ela e seus filhos, sem medo de passar por uma nova enchente.

“Eu só tenho a agradecer ao governador que disse que ia me ajudar e agora eu estou comprovando que ele cumpriu com a palavra dele, de me ajudar a ter minha casa”, ressaltou.

Ela recebeu a chave de sua casa das mãos do próprio governador durante o evento de entrega das novas moradias. Janaira representou outras 18 famílias que também foram contempladas com as novas residências.

O governador Gladson Cameli falou sobre a importância de retirar o maior número de famílias de áreas de situação de risco.

“Estamos em contagem regressiva, pois daqui menos de um ano vamos ter novas cheias e eu preciso priorizar essas ações. Por isso eu não posso deixar de agradecer ao presidente da República e aos ministros, que me garantiram a construção de mais de 1600 moradias por meio do Minha Casa Minha Vida”, ressaltou.

ASSISTA A VIDEORREPORTAGEM DO CONTILNET: