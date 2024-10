Quem são as vítimas do acidente com avião que caiu no interior de SP

Entre as vítimas, segundo informações apuradas pelo g1, está o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos; o copiloto Dulcival da Conceição Santos, de 39; a médica Sylvia Rausch Barreto, de 31; o mecânico Joseilton Borges, de 53; e o enfermeiro Erisson Silva da Conceição Cerqueira, que não teve a idade divulgada.

O comandante nasceu na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Ele atuava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo, segundo informações da família. Era casado e não tinha filhos.

Já Sylvia estudou o ensino médio no Colégio Gregor Mendel, em Salvador, na Bahia, e se formou em medicina na Faculdade Unime. Ela também era sócia de uma loja que fazia manutenção de MacBooks, iMacs e iPhones.

O mecânico Joseilton Borges também era de Salvador. Ele trabalhava na Abaeté Aviações há cerca de três anos e tinha 17 de experiência como mecânico. A vítima também era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia. O profissional deixa a esposa e duas filhas.

O enfermeiro Erisson Silva também morava em Salvador. Ele era casado e não tinha filhos.

Segundo a Abaeté Aviação, empresa dona do avião, todas as vítimas eram colaboradores da empresa. O voo era um translado que retornava de Florianópolis em direção a Belo Horizonte, Minas Gerais, decolando às 16h51min. (Veja a nota na íntegra abaixo).

A queda do avião

Segundo Aeroporto Interancional de Florianópolis, o voo decolou às 16h58min em direção ao Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O avião bateu em um morro e caiu em uma área de mata em Santa Branca, no interior de São Paulo, no final da tarde de quarta-feira (23), durante uma tempestade. O avião foi localizado pelas equipes de resgate durante a noite, de acordo com o g1.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave sumiu dos radares de monitoramento às 18h39min. Perto das 23h, os bombeiros informaram que equipes de resgate chegaram ao local onde o avião caiu e encontraram os destroços. Até a 1h, não haviam sido identificados sinais de sobreviventes.

“As condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição da aeronave, têm dificultado a localização das vítimas”, informou o Corpo de Bombeiros local, em nota.

Segundo os registros, a documentação da aeronave estava regular. A Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião venceria em 25 de junho do ano que vem e a situação de aeronavegabilidade era considerada “normal”.

A aeronave caiu em uma área de mata em uma região de difícil acesso, perto do limite de Paraibuna e Santa Branca, municípios a cerca de 100 quilômetros da capital paulista. Moradores da região relataram um ruído que identificaram como uma falha num motor. Logo em seguida, um estrondo de explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente. As causas do acidente serão apuradas. Os trabalhos são coordenados pelo Salvaero, centro responsável pelas operações de buscas e salvamento da FAB. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também trabalham na operação.

INFOGRÁFICO: Mapa mostra trajeto de avião que saiu de Florianópolis e caiu no interior de SP

Por meio de nota, a FAB informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-MBU, entre os municípios de Paraibuna e Santa Branca (SP). A investigação ainda está em fase inicial, para descobrir as causas do acidente.

Veja a nota da empresa na íntegra

“A Abaeté Aviação confirma a queda do avião modelo Xingu E121, prefixo PTMBU, às 18h39 do dia 23, na divisa entre as cidades de Paraibuna e Santa Branca (SP).

Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51.

Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada, sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor.

A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil”.