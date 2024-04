Pedido de devolução da taxa de inscrição para o cargo de Analista Judiciário (Área Judiciária)

Inicia nesta segunda-feira, 1º, o prazo para a devolução do pagamento da taxa de inscrição aos candidatos inscritos no cargo Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária).

De acordo com o Instituto Verbena/UFG, somente o candidato que se inscreveu no referido cargo, realizou o pagamento da taxa de inscrição e consta na relação dos candidatos com inscrição paga para o cargo de Analista Judiciário – Direito (Área Judiciária), publicada no site do Concurso Público, terá direito à devolução da taxa de inscrição.

A solicitação da devolução da taxa de inscrição deverá ser realizada de hoje, 1º até quarta-feira, 3. Veja ao procedimento:

Devolução da taxa de inscrição deverá ser realizada no prazo previsto no Cronograma B do Concurso Público (Anexo I), exclusivamente no endereço eletrônico < www.institutoverbena.ufg.br>, da seguinte forma:

i) acessar o portal do candidato / acompanhe sua inscrição;

ii) selecionar a opção devolução da taxa de inscrição;iii) fazer upload do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. O arquivo deverá estar legível, no formato PDF e ter tamanho de no máximo 50 MB;

iv) fazer upload do comprovante dos dados bancários do(a) titular da conta que efetivou o pagamento do boleto. O arquivo deverá estar legível, no formato PDF e ter tamanho de no máximo 50 MB;

v) preencher os dados bancários da conta corrente/poupança do titular, informando o banco, a agência e o número da conta (não será aceita conta do tipo salário);

vi) guardar o comprovante de solicitação (protocolo) que será gerado para acompanhar o andamento da solicitação.

Após o prazo para solicitação, a previsão de devolução é de 30 (trinta) dias úteis conforme os dados bancários do responsável pelo pagamento informados pelo candidato.

Acesse o comunicado na íntegra