Pedreiro fica gravemente ferido após colisão entre camionete e motocicleta na BR-364

Um acidente grave deixou um pedreiro gravemente ferido na tarde deste domingo (21), por volta das 15 horas, na BR-364, no distrito de Vista Alegre do Abunã, interior do estado de Rondônia. Abenilson dos Santos Suarez, 35 anos, estava pilotando uma moto Honda CG 125 vermelha pela Avenida Paulo Leal quando, repentinamente, invadiu a BR-364 no momento em que uma camionete L200 Triton prata passava.

A colisão entre a moto e a camionete foi inevitável, resultando no arremesso de Abenilson ao solo, onde sofreu várias escoriações pelo corpo. Ele foi prontamente socorrido e levado ao hospital do Distrito de Vila Extrema. No entanto, devido à limitação de recursos da unidade de saúde local, ele foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada por volta das 20:30.

Os exames médicos revelaram que Abenilson sofreu fratura no fêmur esquerdo, escoriações no joelho e estava sentindo fortes dores torácicas. Ele foi entregue ao setor de traumatologia, onde será submetido a novos exames e receberá o tratamento adequado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e uma equipe esteve no local para realizar os procedimentos necessários. O motorista da camionete permaneceu no local, prestou todas as informações às autoridades e foi liberado após o registro do ocorrido.