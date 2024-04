Peritos e investigadores da polícia participam de curso sobre perícia em furto de energia elétrica 

O perito criminal especialista em Furto de Energia e em Fraude em Medidores, Sergio Maia, está no Acre para aplicar o curso Perícia em Furto de Energia Elétrica. A capacitação é promovida pela Energisa Acre e tem como objetivo ampliar a qualificação no trabalho realizado pelos peritos e investigadores da Polícia Civil na identificação de fraudes e furtos de energia elétrica.

O curso tem início nesta quarta-feira (17) e termina na sexta-feira, 19 de abril, das 8h30 às 17h30 no auditório da Energisa Acre.

Para o gerente do departamento de Combate a Perdas da Energisa Acre, Andre Klein, essa é uma oportunidade de capacitar e valorizar o trabalho realizado pelos peritos e investigadores.

“Os furtos e fraudes de energia impactam diretamente na qualidade do fornecimento de energia elétrica, na arrecadação de impostos e na segurança da comunidade. Para evitar que esse tipo de situação ocorra, precisamos unir as ações da Concessionária com a Polícia Civil”, explicou.

Mesmo diante dos riscos de acidentes e sendo considerado um crime previsto no Código Penal, o furto e a fraude de energia são práticas a serem combatidas diuturnamente. A preocupação com a segurança do sistema elétrico e da comunidade fez com que a Energisa investisse em sistemas inteligentes e equipes especializadas para potencializar a identificação de ligações clandestinas e adulterações de medidores de energia.

De janeiro a dezembro de 2023, a empresa identificou 79 MWh de energia desviados em sua área de concessão. Com esse total, seria possível abastecer Cruzeiro do Sul por cinco meses, explica Andre.

Sergio Maia explica a importância do curso e como funciona o processo para identificação de uma irregularidade na rede elétrica.

“A qualificação visa melhorar a caracterização de qualquer irregularidade na rede elétrica feita pela Polícia Civil e pela concessionária”, detalhou o perito. Sérgio reforça que quem ganha com a qualificação desses profissionais é a sociedade, já que as irregularidades terão laudos ainda mais precisos e completos para que o Judiciário possa fazer as devidas avaliações.

Alerta total

A Energisa segue em atenção total no combate ao furto e fraude de energia, com o apoio de profissionais realizando inspeções periódicas em situações suspeitas em imóveis residenciais, comerciais, industriais, em áreas urbanas e rurais.

É importante reforçar que a comunidade pode zelar pela própria segurança e denunciar o uso clandestino e irregular de energia elétrica. “Não compactue com esse crime. Em casos de suspeitas, denuncie. A Energisa recebe as denúncias de forma anônima, ou seja, não é preciso se identificar ao nos informar os locais onde pode haver irregularidades”, acrescentou Andre.

As denúncias podem ser feitas pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa(www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.