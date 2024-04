Polícia Militar prende líder de facção criminosa com drogas no Segundo Distrito

Na noite desta quinta-feira (04), os Policiais Militares da Companhia ROTAM, do Batalhão de Operações Especiais, realizaram um patrulhamento tático no Ramal da Judia, situado no bairro Belo Jardim 1, segundo distrito da capital. A ação tinha como objetivo combater a crescente onda de conflitos entre facções criminosas que disputam o território pelo controle do tráfico de drogas na região.

A área é conhecida pelas autoridades policiais devido aos intensos confrontos entre grupos rivais, e os agentes, dotados de vasta experiência em identificação de criminosos, avistaram uma motocicleta Honda Biz de cor branca em atitude suspeita. Ao procederem com a abordagem, constataram que o condutor da moto era João Victor dos Santos Farias, de 21 anos, identificado como líder da facção criminosa B13, que domina o bairro Belo Jardim.

Durante a busca, os policiais encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes do tipo Skunk, embalados em um saco plástico, indicando a intenção de comercialização. Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o acusado exibindo armas de fogo, corroborando com as suspeitas das autoridades sobre sua ligação com atividades criminosas.

Uma rápida consulta ao sistema judiciário revelou que João Victor já possui histórico criminal, respondendo a processos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, é acusado de ter cometido um homicídio quando ainda era menor de idade.

Diante das evidências, João Victor foi detido e conduzido à Delegacia de Flagrantes.