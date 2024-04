Prefeituras do Acre recebem mais de R$ 12 milhões do FPM nesta quarta-feira; entenda

Os municípios do Acre devem receber nesta quarta-feira (10) mais de R$ 12 milhões referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor será distribuído entre as prefeituras do Acre e corresponde à parcela do 1º decêndio de abril de 2024. A informação é do site Brasil 61.

Entre os municípios do Acre que recebem as maiores quantias estão Cruzeiro do Sul (R$ 1.517.419,61), Senador Guiomard (R$ 997.466,82), Tarauacá (R$ 910.451,77) e Feijó (R$ 809.290,46). A capital acreana, Rio Branco, deve receber R$ 17.720.416,57.

Os recursos do FPM fazem parte do dinheiro arrecadado pela União, através de impostos, e são repassados, a cada dez dias, a todas as prefeituras do Brasil, ou seja, as transferências são feitas aos municípios nos dias 10, 20 e 30 de cada mês.