Professor e ex-vereador de Tarauacá, Raimundo Furtado morre aos 65 anos, em Rio Branco

O professor e ex-vereador de Tarauacá Raimundo Gomes Furtado, 65 anos, faleceu nesta quinta-feira (11) após complicações cardíacas decorrentes de problemas de saúde prolongados.

Raimundo estava sob cuidados médicos na fundação hospitalar de Rio Branco, onde lutava contra as sequelas de uma cirrose hepática que o levou a realizar um transplante de fígado há três anos. Casado com a professora Vivi Neri, Raimundo era pai de três filhas, Janaina, Jaine e Janaira, e avô de oito netos.

O corpo de Raimundo será transladado de Rio Branco para Tarauacá ainda nesta quinta e será velado no espaço do Clube do Sinteac, onde amigos, familiares e admiradores poderão prestar suas últimas homenagens. O sepultamento está programado para esta sexta-feira, 12 de abril.