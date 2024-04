Professores batem o martelo e decidem por greve na Ufac; paralisação inicia nesta semana

Os professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) bateram o martelo nesta segunda-feira (29) e decidiram aderir greve a partir do próximo dia 2 de maio.

A decisão sobre a paralisação foi tomada durante assembleia na sede da Associação de Docentes da Ufac (ADufac) por 149 votos a favor e 11 contrários somente em Rio Branco. Os votos de Cruzeiro do Sul ainda não foram contabilizados.

“Greve aprovada, com início no dia 2 de maio, por tempo indeterminado”, disse a presidente da ADufac, Letícia Mamed.

As discussões não seriam finalizadas nesta segunda, mas com a negativa por parte do Governo Federal para o atendimento das demandas da classe, a reunião foi antecipada, ocasionando a deflagração da greve.

Entre os motivos para a paralisação estão as perdas salariais, a não revogação de medidas adotadas ainda no Governo Bolsonaro (como a Reforma Administrativa, por exemplo), orçamento considerado insuficiente para as instituições, falta de avanços na reestruturação de carreira e outras questões.

Quem aderiu ao movimento antes dos professores, foram os servidores técnicos-administrativos da instituição, que estão com as atividades paralisadas desde o dia 13 de março.