Projeto “Os rios de minha Aldeia que vão para o mar” leva música para zona rural de Rio Branco

O músico e ativista cultural Alberan Moraes, realizou nesta semana atividade de circulação musical intitulada“ Os rios de minha Aldeia que Vão para o mar”. O projeto que é financiado pelo Edital do Fundo Municipal de Cultura 07/2023-Área de Arte através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) com apoio da Prefeitura de Rio Branco, visa difundir e oferecer de forma gratuita a musicalidade de mais de 40 anos de carreira do artista Alberan Moraes na Zona Rural de Rio Branco.

Segundo o músico, “esta foi uma das maiores experiências que tive em minha vida como profissional da música regional acreana porque tive a oportunidade de levar minha musicalidade para os locais mais isolados da capital acreana. Além disso, a sensação maravilhosa de olhar nos olhos das pessoas mais humildes de meu Acre e ver neles o sentimento de gratidão em vivenciar cada show que nossa equipe proporcionou” comenta Alberan considerado um dos músicos de maior prestígio do Estado e um dos mais admirados do norte do Brasil.

Os shows, além de alcançar um público bastante significativo, foram marcados por um repertório recheado de temáticas ambientais como a preservação de nossos recursos hídricos e principalmente de nossa floresta amazônica, hoje considerada a maior riqueza de nosso planeta. As apresentações aconteceram em projetos de assentamentos e em diversas escolas rurais de Ensino Fundamental na zona rural de Rio Branco.