R$ 500 mil? Saiba o verdadeiro valor do cachê de Manu Bahtidão

Caso o show tenha bilheteria, descontos de até 30% são praticados, dependendo do espaço em que será realizado o evento, da estrutura, e também dos custos operacionais. Diante disso, o cachê chega a ser de R$ 175 mil.

Nesses casos, no entanto, Manu Bahtidão acaba ganhando um percentual do que foi vendido nos ingressos, fazendo com que seus ganhos sejam bem superiores.

Entenda a confusão envolvendo Manu Bahtidão

O encerramento do segundo dia da festa de 1 ano de Lua, filha de Eli e Viih Tube, está rendendo altas tretas. Isso porque a atração principal, Manu Bahtidão, chegou atrasada 2 horas e meia e não se apresentou, alegando ter outro compromisso.

O caso começou a esquentar após a artista se justificar nas redes sociais: “Estou muito triste com tudo que aconteceu, sou muito fã da família! Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também porque sou mãe! Mas estou exausta e ainda tenho trabalho hoje! Eu estou voltando para o Mato Grosso, amanhã eu venho aqui falar com vocês e explicar tudo que aconteceu! Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda! Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo pra prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente!”, afirmou ela.

Viih Tube já tinha dito que estava tudo bem: “Honestamente, gente, está tudo bem, essas coisas acontecem. Ela se esforçou, ela já pediu desculpas. Ela já falou que vai reembolsar o valor. Vi em sites de fofoca que as pessoas estão xingando e não precisa”, pediu ela.

Mais tarde, em entrevista ao colunista Leo Dias, Manu Bahtidão chegou a dizer que a youtuber não falou com ela quando chegou ao resort de São Paulo onde os 3 dias de evento estão acontecendo. Chateada com o posicionamento da cantora, a influenciadora soltou o verbo nos comentários da página Gossip do Dia, no Instagram.

“Gente, já falei que tudo bem, que já foi. Agora falar que eu ignorei é brincadeira, hein [risos]. Eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha, se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela depois de chegar 2h30 atrasada sinto muito!”, disparou a ex-BBB.

Em outro momento, a esposa de Eli explicou que o atraso não foi provocado por uma falha dela: “Para não acharem que foi falta de estrutura da nossa parte, não [foi], tá, gente? Queríamos que ela se sentisse o mais confortável possível. A gente sabia que a agenda dela era apertada. Solicitamos um jatinho para ajudar, porque a gente queria tudo melhor mesmo […] Eu soube de tarde que provavelmente não teria o show porque ela tinha perdido o jatinho. Não sei o que aconteceu, gente, acredito que tenha sido algo grave. Mas quando soube que ela perdeu o jatinho, já aceitei que não teria o show. Acredito que ela se esforçou muito, sim”, disse.