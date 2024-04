Reencontro de Davi e Mani é adiado mais uma vez e motivo vem à tona

“Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura”, disse ela.

Já Mani segue em silêncio e ainda se intitula como “esposa de Davi” nas redes sociais.

Davi revela como fica o relacionamento com Mani após o BBB24

Após muitos rumores sobre os problemas na relação de Mani Reggo com a família de Davi e uma das declarações do campeão do BBB24 sobre a namorada (ou esposa?) viralizar nas redes sociais, o baiano esclareceu como fica o relacionamento com a comerciante.

Ao conversar com o repórter do Encontro, Davi agradeceu à Patrícia Poeta por ter recebido a namorada no programa e, questionado sobre se os dois iriam casar, ele afirmou: “Vamos juntar as jumentas”.

Durante todo o BBB24, Davi se portou a Mani como esposa. No entanto, ao sair da casa milionário, campeão da edição, o ex-BBB se contradisse. “A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado”, justificou.

Davi ainda prosseguiu insistindo que o casal ainda está avaliando a relação, ao contrário do que ele falava na casa mais vigiada do Brasil, que pretendia casar e viver com Mani. “Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento. Da gente dar uns beijinhos, de tomar sorvete olhando o mar”, observou.

Surpresa, Ana Maria Braga ainda brincou com a situação: “Que isso, menino! Que conversa é essa? Tá querendo me enrolar? Essa hora da manhã? Beijinho, sorvete na praia? Vocês já têm idade pra isso, pra namorar de verdade”.