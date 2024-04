“Regularize”: em Sena Madureira, Saneacre prorroga a campanha por mais 30 dias; entenda

O Governo do Estado, por meio da Saneacre, decidiu prorrogar por mais 30 dias a campanha “Regularize”, em Sena Madureira. A iniciativa visa reduzir o índice de inadimplência entre os consumidores que ainda é considerado elevado.

De acordo com Adjerbisson Mendonça, representante da Saneacre em Sena, através dessa campanha os moradores tem a oportunidade de parcelar seus débitos. “O Governo do Estado, via Saneacre, oferece essa possibilidade de parcelamento do débito em até 48 vezes. Quem se encontra com suas contas atrasadas, procure o nosso escritório para buscar a regularização”, comentou.

Adjerbisson confirmou que ainda é muito alto o índice de inadimplência em Sena. Por outro lado, o Governo tem feito o esforço necessário para manter o abastecimento de água potável aos moradores. “O investimento é grande até chegar água tratada nas torneiras. O processo passa desde a captação no Rio Iaco até o tratamento que é feito com produtos químicos. É por isso que recomendamos aos consumidores que procurem se regularizar”, frisou.

Após o término da campanha, marcado para o dia 30 deste mês, a equipe da Saneacre estará com todos os dados dos consumidores disponíveis. A partir daí, quem continuar com as contas em atraso, terá o fornecimento de água interrompido.