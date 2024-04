Rio Branco garante empate em jogo emocionante contra o Independência no Florestão

No último embate do primeiro turno do Campeonato Acreano 2024, o Rio Branco protagonizou uma partida eletrizante contra o Independência, assegurando um empate em 2 a 2 graças a um gol crucial de Robert nos acréscimos. O confronto, conhecido como “Clássico Vovô”, aconteceu no sábado (6) sob uma chuva, com uma modesta presença de 95 torcedores nas arquibancadas do estádio Florestão.

O jogo foi marcado por reviravoltas, com o Rio Branco abrindo o placar, o Independência virando o jogo e, por fim, o empate heroico nos momentos finais, proporcionando uma partida eletrizante para os torcedores.

Rio Branco abriu o placar após um erro do goleiro adversário, Mimito. O lateral direito estrelado, Índio, aproveitou-se do adiantamento do arqueiro e marcou um gol de longa distância. O Independência, no entanto, não se deixou abalar e igualou o marcador com um pênalti convertido por Felix, aos 34 minutos. No segundo tempo, o Independência voltou buscando a virada e conseguiu aos 31 minutos, novamente com Felix. O Rio Branco, já no último suspiro da partida, encontrou forças para empatar nos acréscimos, com Robert, garantindo assim um resultado emocionante para os torcedores de ambos os lados.

Apesar do empate, o Estrelão encerrou o primeiro turno no topo do Grupo A, acumulando 13 pontos. Enquanto isso, o Independência, com seus 9 pontos, empatou com o Vasco da Gama, mas perdeu a vice-liderança nos critérios técnicos de vitórias (2 contra 3 do Vasco).

O Rio Branco volta à ação na próxima quinta-feira (11), às 15h30, novamente no estádio Florestão, para enfrentar o Imperador Galvez, marcando o início do segundo turno do Campeonato Acreano 2024. No mesmo dia e local, às 17h30, o Independência enfrentará o Vasco da Gama, em um confronto válido pela primeira rodada do segundo turno.

Com informações do AcreNews