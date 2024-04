Rio Juruá volta a ultrapassar cota de alerta em Cruzeiro do Sul e já atinge dois bairros

O Rio Juruá voltou a ultrapassar a cota de alerta em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira (9). De acordo com a medição feita pela Defesa Civil, o manancial alcançou a cota de 11,90 metros.

A cota de alerta em Cruzeiro do Sul é de 11,80 metros. As águas do Rio Juruá já invadem os quintais de residências nos bairros da Lagoa e Miritizal, no entanto os moradores permanecem em suas casas. Ainda não há registro de chamadas para o Corpo de Bombeiros e nem para a Defesa Civil.

Em março deste ano o rio chegou à marca de 14,04 metros, deixando mais de 500 pessoas abrigadas em 12 escolas disponibilizadas pela prefeitura.

O município recebeu da Defesa Civil Nacional 3.600 cestas básicas para atender as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá.