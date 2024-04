Saiba o horóscopo para todos os signos nesta quinta-feira

Os embalos de um dos períodos mais intensos de 2024 seguem a pleno vapor nesta quinta-feira, dia 4. Fazendo emergir tudo, de bom e de ruim, para que seja mais bem elaborado e resolvido, o astral traz mais um dia que pede inovação, renovação e viradas de página. E, caso ainda não seja possível realmente encerrar ciclos por completo, o céu pede ao menos que o que precisa ser superado esteja mais evidente.

Porque tudo precisa começar de algum lugar, não é mesmo? E saber onde está a ferida já é meio caminho andado para que os conteúdos relacionados a dado tema sejam revistos. Por isso, o momento é também de maior racionalização. De colocar os pingos nos is e de enxergar caminhos novos. Pois a vida precisa continuar e é para frente que se anda.

A Lua Minguante avança pelo signo de Aquário e já está bem pouco iluminada, chegando tarde ao céu. Enquanto isso, Marte está cada vez mais próximo de Saturno, ambos no signo de Peixes, onde Vênus e Netuno também estão de mãos dadas. Com tantos planetas reunidos no céu, muita coisa parece acontecer ao mesmo tempo, embolando o cotidiano e também abrindo novas vias para que o destino se encarregue de colocar cada coisa em seu lugar.

Embora não exista nenhuma conclusão concreta sobre a dicotomia entre determinismo e livre arbítrio no universo – diferentes correntes filosóficas e até religiosas apresentam argumentos veementes para ambas as visões de mundo -, esses dias prometem revelar fortes lições do destino. Por isso, é preciso prestar atenção nos detalhes, buscando as soluções mais racionais e saudáveis, mas sem ignorar o fato de que, em essência, somos feitos de sentimentos.

Já na expectativa do Eclipse Solar Total, que acontece na próxima segunda-feira, dia 8, é importante lembrar que, no fim de tudo, é preciso saber fazer dos limões uma limonada. Tudo isso, é claro, sem esquecer que, para tudo na vida, é importante encontrar algum sentido. Pois só está a passeio aquele que não tem profundidade suficiente para refletir sobre os próprios passos.

Observe: com cerca de 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco antes das 3h da manhã da sexta-feira, dia 5, no céu. Em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Gienah, a estrela Epsilon da boreal Constelação do Cisne.

Áries: use a intuição para encontrar as pessoas certas no seu caminho, ariano. É hora de pensar no futuro em boa companhia.

Touro: planeje-se, mas sem ansiedade, taurino. É para você pensar no seu futuro, mas de forma bem estruturada.

Gêmeos: esteja aberto e disposto para expandir horizontes, geminiano. Tenha cuidado com crenças limitantes.

Câncer: esteja preparado para lidar com temas profundos e intrincados, canceriano. É preciso evitar a superficialidade nesse momento de decisões importantes.

Leão: é hora de saber se comunicar bem e reconhecer a responsabilidade com as pessoas ao seu redor, leonino. Seja prestativo.

Virgem: cuide da sua saúde e mantenha o foco na boa alimentação, virginiano. É preciso organizar a sua rotina para manter o nível de energia em alta.

Libra: as paqueras estão em alta, mas é preciso estar atento para não repetir padrões relacionais que podem estar ultrapassados, libriano. Preze pela sua expressão pessoal.

Escorpião: cuida da sua casa e dos temas mais profundos da sua vida íntima, escorpiano. Você precisa estar firme com você mesmo para lidar com as suas questões fundamentais.

Sagitário: procure ouvir mais e falar menos, sagitariano. O céu pede mais compreensão sobre as suas palavras.

Capricórnio: concentre-se no que é essencial e deixe de lado as superficialidades, capricorniano. É hora de organizar os seus recursos.

Aquário: procure ter mais equilíbrio emocional na hora de agir, aquariano. É preciso respeitar as suas necessidades e intuições.

Peixes: procure prestar atenção nos detalhes, pisciano. O seu sexto sentido está bastante exacerbado, então procure usar isso de forma produtiva.