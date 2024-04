Semana do Quadrilheiro acontece em entre 22 e 28 de abril em Rio Branco; confira as atrações

A Semana do Quadrilheiro será realizada em Rio Branco entre os dias 22 e 28 de abril, e será realizada pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac). O evento terá como encerramento o 14⁰ Esquenta Junino, que serve como abertura das festividades juninas.

O evento contará com workshops, focados no condicionamento físico adequado para aqueles que irão participar das danças tradicionais, além disso, uma oficina de damas juninas será feita, assim como palestras sobre produção cultural e movimento junino.

Este ano contará ainda com uma atração especial já que a oficina será de realização de Mara Alexandre, renomada rainha junina, que mesmo sendo deficiente auditiva chegou a um local de destaque nos circuitos juninos e veio do Ceará participar do evento na capital acreana.

A participação no evento é gratuita, e contará com a presença de grupos juninos do interior do estado, sendo eles: Explosão Junina, de Plácido de Castro/Vila Campinas; Junina Forrozeira, de Porto Acre; e Junina Manguaça, de Sena Madureira.

A presidente da Liquajac, Francilene Santos fala um pouco sobre a importância de existirem projetos como este e como eles podem fortalecer a cultura das festas juninas no estado do Acre.

“O movimento junino cresceu muito nos últimos anos e é uma das maiores manifestações culturais dentro do estado. A ideia da semana vem com o objetivo de fortalecimento das quadrilhas juninas com atividades de formação e intercâmbio dentro e fora do estado. Aproximando as juninas dos municípios e fortalecendo o movimento como um todo”, fala a presidente da Liquajac.

O evento conta com financiamento da Fundação Elias Mansour, através do Edital de Fomento a Entidades Artístico-Cultural do Fundo Estadual de Fomento e Incentivo, assim como também tem apoio da Associação de Dança do Acre (ASDAC).

Confira abaixo a programação do projeto em sua totalidade:

Workshops: Preparação dos brincantes

Data: 22 a 25 de abril

Local: Espaços Juninos e Quadra de Ensaio das Juninas

Horário: 19h às 22h

Palestra: Produção Cultural e Movimento Junino

Palestrante: Rose Farias

Local: Filmoteca Acreana

Data: 26 de abril

Horário: 19h

Oficina Damas Juninas

Oficineira: Mara Alexandre

Local: Usina de Arte João Donato

Data: 27 de abril

Horário: 14h às 18h

2⁰ Baile Dançante da ASDAC (Evento Parceiro)

Atração: Banda Pegada Prime

Local: Usina de Arte João Donato

Data: 27 de abril

Horário: A partir 19h

14⁰ Esquenta Junino

Local: Praça da Revolução

Data: 28 de abril

Horário: 18h