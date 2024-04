Shows de Naiara Azevedo e Nadson O Ferinha acontecem na próxima quarta; confira

O governo do Acre promove, na próxima semana, a Festa do Trabalhador, com atrações nacionais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. No Juruá, a festa acontece no dia 30 de abril, véspera de feriado, e quem anima o evento é o cantor Nadson, O Ferinha.

Já na capital acreana, o show acontece no dia 1º de maio e a música é por conta da cantora Naiara Azevedo, dona dos hits “50 reais” e “Palhaça”. A informação foi dada com exclusividade pelo ContilNet na última semana.

O show será gratuito e a programação ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco, com início programado para as 17h, com a abertura da banda Trio Furacão e Dj Black. No local também estarão os feirantes que participam da Economia Solidária.

Já em Cruzeiro do Sul, a festa, que acontece na véspera do feriado, na Praça Orleir Cameli, Centro de Cruzeiro de Sul, a partir das 21h até as 3h da manhã, e contará também com a participação de bandas locais. Além disso, a feira da Economia Solidária estará no local. A organização espera um público de 20 mil pessoas.

Em Cruzeiro do Sul, os organizadores recomendam à população que evite se deslocar ao evento portando objetos que representem perigos à integridade física, como garrafas e armas brancas, entre outros. Além disso, também é solicitado aos vendedores ambulantes que comercializem produtos em recipiente feitos à base de materiais descartáveis.

“Não impediremos que as pessoas vão à praça com suas geleiras, mas que evitem portar objetos que possam ser usados como arma”, esclarece o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), tenente-coronel Edvan Rogério. “Utilizaremos um efetivo suficiente para dar conta da demanda, a fim de que o Dia do Trabalhador seja marcado pela alegria das pessoas”, enfatiza.