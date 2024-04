EXCLUSIVO: Naiara Azevedo é a atração nacional da Festa do Trabalhador em Rio Branco

A cantora Naiara Azevedo, conhecida pelo hit ’50 reais’, é a atração nacional confirmada da Festa do Trabalhador, organizada pelo governo do Acre. A informação foi obtida com exclusividade pela reportagem do ContilNet.

O show será gratuito e vai acontecer no dia 01 de maio, em alusão ao Dia do Trabalhador.

A programação ocorrerá em frente ao Palácio Rio Branco, com início programado para as 17h, com a abertura da banda Trio Furacão e Dj Black. No local também estarão os feirantes que participam da Economia Solidária.

No ano passado, o público lotou as escadarias do Palácio Rio Branco para um show gratuito da cantora Joelma.

O show da cantora Joelma em 2023 foi organizado em parceria com a Associação Comercial do Acre (Acisa), em alusão ao dia 1º de Maio, dia do Trabalhador. Na apresentação, mais de 20 mil pessoas prestigiaram a festa.

Quem é Naiara Azevedo?

Naiara Azevedo, um dos principais nomes da música sertaneja, está lançando recentemente mais um brilhante projeto, intitulado “Plural”. O novo audiovisual da artista conta com participações especiais de Mc Ryan SP, Diego & Victor Hugo e Ana Castela.

“Plural é diversidade”, diz Naiara. “É o resultado de inúmeras combinações, de gostos, vontades, ideias, sentimentos e sonhos. É um universo de possibilidades resumidas em um único propósito: SER PLURAL”, completa.