Trabalhador do Deracre leva tiro na boca enquanto descansava com colegas debaixo de árvore

Um trabalhador que presta serviço para o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) foi ferido com um tiro boca, na tarde desta sexta-feira (19), na Avenida Amadeo Barbosa, região do Segundo Distrito da capital.

Junto com um grupo de outros trabalhadores, a vítima descansava debaixo de uma árvore depois de realizar parte do serviço de recapeamento da rua quando todos foram surpreendidos por um homem que estacionou a moto na via contrária e foi em direção a eles.

Nesse momento, o criminoso sacou uma arma de fogo para os trabalhadores e deu vários disparos. Um deles atingiu o homem identificado como Adevaldo, na região da boca.

Após os disparos, o motoqueiro fugiu e os colegas de trabalho de Adevaldo ligaram para o Samu, que foi atender a ocorrência.

A polícia também foi acionada e investiga o caso, atuando nas buscas pelo criminoso.