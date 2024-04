Ufac retifica Concurso Público com remuneração de até R$ 11,1 mil

Foi retificado o Concurso Público, realizado pela Universidade Federal do Acre (UFAC), que tem como objetivo a contratação de Professores da Carreira de Magistério Superior.

Segundo a publicação (Retificação II), houve a reabertura das inscrições para algumas áreas ofertadas, agora com requisito mínimo de especialização. Para as áreas de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais da relação homem/sociedade, motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade física; Infectologia, Medicina da Família e Comunidade, Ciência da Computação; Educação Especial, Processos Clínicos e avaliativos os interessados podem se inscrever do dia 10 de abril de 2024 a 29 de abril de 2024, com taxa de R$ 140,00, por meio do endereço eletrônico.

Vale ressaltar que para as demais áreas e requisitos foi possível se inscrever no período de 4 a 25 de março de 2024.

As seguintes áreas estão disponíveis:

Campus Rio Branco – Centro de Ciências Biológicas e da Natureza – CCBN: Ensino de Ciências e Biologia (1) e Geofísica (1);

Ensino de Ciências e Biologia (1) e Geofísica (1); Campus Rio Branco – Centro de Ciências da Saúde e Do Desporto – CCSD: Cirurgia Geral (1); Clínica Médica (1); Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais da relação homem/sociedade, motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade física (1); Exercício e Saúde (1); Infectologia (1); Medicina de Família e Comunidade (1);

Cirurgia Geral (1); Clínica Médica (1); Conhecimentos das dimensões e implicações biológicas, psicológicas e socioculturais da relação homem/sociedade, motricidade humana/movimento humano/cultura do movimento corporal/atividade física (1); Exercício e Saúde (1); Infectologia (1); Medicina de Família e Comunidade (1); Campus Rio Branco – Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET): Ciência da Computação (1) e Matemática (1);

Ciência da Computação (1) e Matemática (1); Campus Rio Branco – Centro de Educação, Letras e Artes – CELA: Educação Especial (1) e Fundamentos da Educação (1);

Educação Especial (1) e Fundamentos da Educação (1); Campus Rio Branco – Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH: Processos Clínicos e avaliativos (2);

Processos Clínicos e avaliativos (2); Campus Cruzeiro do Sul – Centro de Educação e Letras – CEL: Língua Inglesa e respectivas Literaturas (1);

Língua Inglesa e respectivas Literaturas (1); Campus Cruzeiro do Sul – Centro Multidisciplinar – CMULTI: Enfermagem Clínica e Cirúrgica (1) e Fundamentos para o Processo do Trabalho na Enfermagem (1).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PcD e N) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Os profissionais contratados irão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais em Regime de Dedicação Exclusiva, com remunerações que partem de R$ 4.168,21 e pode chegar até R$ 11.139,64, de acordo com título que possuir e já acrescido de auxílio alimentação.

A classificação dos candidatos será feita por meio da aplicação da prova escrita, prevista para ocorrer dia 30 de junho de 2024, tendo duração de quatro horas. Ainda, os participantes serão submetidos à aplicação da avaliação didática, prevista para ocorrer entre os dias 2 a 10 de julho de 2024.

Sendo classificados nas duas primeiras etapas, os concorrentes devem ser avaliados por meio da análise de títulos, seguindo os critérios estabelecidos no edital.

Este Concurso Público tem validade de dois anos, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Links