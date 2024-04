União Brasil lidera com maior bancada na Assembleia Legislativa de Rondônia

Com o fim do prazo da janela partidária, o União Brasil, partido liderado por Júnior Gonçalves no Estado, ficou com a maior bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores de Porto Velho.

Os deputados estaduais Dra. Taíssa e Luizinho Goebel saíram do Partido Social Cristão (PSC) e agora estão no Podemos. Outra mudança foi do presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz, que deixou o Solidariedade e passou a integrar o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Podemos e Partido Renovação Democrática (PRD) vem na sequência, com três representantes cada.

O Partido Liberal (PL) e o Republicanos têm dois integrantes cada. O Partido Progressistas (PP), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e Partido dos Trabalhadores (PT) têm um deputado cada.

O prazo para troca de filiação partidária expirou no último sábado (6) para quem pretende concorrer às eleições municipais de 2024. A janela partidária é aberta no ano eleitoral, seis meses antes da votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Composição do Plenário após o fechamento da janela partidária:

União Brasil

– Cirone Deiró

– Ezequiel Neiva

– Ieda Chaves

– Gislaine Lebrinha

– Rosângela Donadon

MDB

– Ismael Crispin

– Jean Oliveira

– Luís do Hospital

Podemos

– Alan Queiroz

– Dra. Taíssa

– Luizinho Goebel

PRD

– Edevaldo Neves

– Pedro Fernandes

– Ribeiro do Sinpol

PSD

– Cássio Gois

– Laerte Gomes

– Nim Barroso

PL

– Affonso Cândido

– Jean Mendonça

Republicanos

– Alex Redano

– Delegado Camargo

PP

– Delegado Lucas

PRTB

– Marcelo Cruz

PT

– Cláudia de Jesus