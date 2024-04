Vasco-AC x Independência: escalações, desfalques, arbitragem e onde acompanhar

O Vasco-AC tem três reforços para o segundo turno do Campeonato Acreano: o lateral-direito Matheus Damasceno e o meia Geovani Silva, ambos ex-Força e Luz-RN, e o volante Weverton, ex-Paraná, foram regularizados no BID, nessa terça-feira (9), e são opções para enfrentar o Independência. O zagueiro Douglas e o volante Cleberson, o Ker, seguem suspensos por determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Acre (TJD-AC).