Vestido icônico de Marilyn Monroe é leiloado por valor milionário

Na última quinta-feira (28/3), uma peça de Marilyn Monroe foi leiloada pela Julien’s Auctions, nos Estados Unidos. De acordo com a organização, o vestido rosa foi arrematado por oito vezes o valor esperado.

A peça em questão foi desenhada pelo estilista italiano Emilio Pucci. Com um caimento simples, o vestido rosa foi usado por Marilyn Monroe apenas uma vez.

Segundo informações da Julien’s Auctions, o item foi arrematado por US$ 325 mil (cerca de R$ 1,6 milhão). Além do vestido, outros objetos icônicos de Marilyn Monroe também estiveram à venda, como a primeira edição da norte-americana na revista Playboy.

Marilyn Monroe

Com mangas compridas, o vestido rosa de Marilyn Monroe apareceu em uma sessão de fotos para a revista Vogue. Não foi a primeira vez que itens da marca Emilio Pucci usados pela norte-americana foram leiloados.

Contudo, a peça estabeleceu um novo recorde para a Julien’s Auctions em relação à Marilyn Monroe. A organização é conhecida por comandar grandes leilões de itens clássicos de personalidades de Hollywood.

Em 2023, a casa foi a responsável por leiloar um vestido de Lady Di, confeccionado pelo designer Jacques Azagury em 1985. Com a venda, a organização detém o recorde mundial de peça leiloada mais cara da princesa Diana.

Com uma carreira de destaque, Marilyn Monroe se tornou um dos maiores símbolos da indústria do entretenimento dos Estados Unidos. Cheia de polêmicas, a atriz também segue como referência para as fashionistas de diferentes gerações.