VÍDEO: armado com faca, homem mata pelo menos 6 pessoas em shopping

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que um homem armado com uma faca persegue pessoas em um shopping center em Sydney, na Austrália. O ataque ocorreu neste sábado (13) e acabou com sete pessoas mortas: seis vítimas de esfaqueamento e o suspeito, baleado pela polícia.

Nas imagens, gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o homem corre dentro do shopping com a faca na mão. Ele persegue pessoas que andam pelo local.

Em outra imagem, aparece o homem já morto no chão após ser baleado por uma policial.

Ataque deixou feridos

O crime ocorreu no shopping Westfield Bondi Junction, no leste da cidade. Segundo os policiais, o criminoso tinha aproximadamente 40 anos de idade.

Quatro mulheres e um homem morreram no local do crime. Uma quinta mulher chegou a ser encaminhada ao hospital com ferimentos, mas não resistiu e também foi a óbito.

Além dos mortos, oito pessoas ficaram feridas – incluindo um bebê de 9 meses. Eles estão em estado grave, de acordo com as autoridades de segurança local.

De acordo com a polícia do estado de New South Wales, as autoridades descartam, até o momento, que o criminoso seja um terrorista.

