Vídeo mostra destruição após explosão em apartamento, na zona sul de Porto Velho

Imagens registradas após uma explosão em um apartamento mostram fumaça e destruição. A explosão ocorreu após um suposto vazamento nos dutos de gás do prédio localizado na Rua Principal, no bairro Novo Horizonte, na zona sul de Porto Velho (RO), na manhã desta terça-feira (23).

Conforme informações preliminares, a explosão ocorreu enquanto uma moradora foi acender o fogão. A mulher de aproximadamente 35 anos e o filho de 13 anos foram socorridos em estado grave com muitas queimaduras. As vítimas foram levadas por equipes do Samu para o Hospital João Paulo II.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi ao local e realizou os trabalhos de controle de incêndio. Além disso, em decorrência da explosão, os vidros de carros e janelas de apartamentos foram destruídos.

Veja o vídeo divulgado pela SGC: