Vídeo: motorista “fechado” bate em veículo até conseguir sair de vaga

Uma confusão envolvendo um motorista apressado e um carro parado no meio da rua travou o trânsito na via de acesso ao Anexo IV da Câmara dos Deputados, no início da tarde desta quarta-feira (3/4).

Tudo começou quando o motorista de um Jeep Compass ficou impedido de sair da vaga na via por causa de um Nissan Kicks parado, bloqueando a saída. Após buzinar e não localizar o dono do Nissan, o motorista do Jeep deu ré, encostou na lateral do outro veículo e o empurrou para o meio da rua.

Após a manobra, o Jeep saiu, mas o Nissan bloqueou o tráfego.

Assista:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Dono do veículo empurrado, o motorista de aplicativo Thiago Mendes, 24 anos explicou que estacionou no meio da via para almoçar, e se ausentou por 20 minutos.

Quando retornou, se deparou com o veículo rodeado por uma multidão, no meio da pista e com a porta do carona amassada. “É meu segundo dia com o carro, mas eu já vou ter que parar de trabalhar e mandá-lo para o conserto. E sabe até quando eu vou ter que esperar para ser indenizado por isso”, reclamou.

A contadora Vanessa Araújo, de 33 anos, estava almoçando com a prima no local momentos antes do ocorrido. Segundo ela, o dono do outro veículo, um Jeep Compass prata, estaria apressado para sair, pois deveria encontrar a esposa e a filha, que estariam em um hospital.

“O rapaz chegou apressado perguntando se a gente sabia de quem era o carro preto parado em frente ao dele, dizendo que já estava esperando há quase uma hora. Aí ele perdeu a paciência e começou a empurrar o outro carro até conseguir sair”, relatou.

O trânsito no local ficou congestionado até que as autoridades da Polícia Legislativa da Câmara chegassem ao local.

Thiago apresentou o vídeo à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que tenta identificar o condutor do segundo veículo.