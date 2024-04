Viúva pede urgência em perícia psicossocial do filho de Gal Costa

Viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo pediu à Justiça de São Paulo urgência na realização de uma perícia psicossocial em Gabriel Costa, filho da cantora. A empresária alega que o jovem de 18 anos está sofrendo manipulação por parte da atual namorada, que seria, de acordo com ela, 33 anos mais velha que o jovem.

A ação é um contra-ataque da empresária ao processo são uma resposta ao processo movido por Gabriel Costa que pede a nulidade de um documento assinado por ele mesmo no qual dizia que a empresária vivia com Gal como se elas fossem casadas. Essa declaração foi determinante para que a Justiça reconhecesse que Wilma mantinha união estável com Gal.

Agora, o herdeiro afirma que só confirmou o relacionamento porque teria sido coagido por Wilma. Ele diz que temia por sua segurança física e psicológica, já que morava com a viúva na época.

Ele sustenta que as coações começaram a partir da morte de Gal, em novembro de 2022, e que foi submetido por Wilma a ingerir medicamentos de receita controlada.