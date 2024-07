Incêndio em frente a escola no Centro de Rio Branco assusta moradores e atinge casa; ASSISTA

RUm incêndio de grandes proporções iniciou-se na noite desta segunda-feira (22), dentro do terreno de uma residência próximo ao Instituto São José, no bairro Papoco, em Rio Branco. As chamas se originaram na cerca da casa e se propagaram rapidamente, alcançando parcialmente a casa do morador local.

Felizmente, graças à ação rápida do próprio morador, que utilizou seus recursos disponíveis, o fogo foi contido antes que causasse danos maiores. Os bombeiros chegaram ao local prontamente para garantir que as chamas fossem completamente extintas e evitar qualquer risco adicional.

O incidente não deixou feridos, restando apenas danos materiais à casa atingida. Autoridades locais estão investigando as causas do incêndio, que mobilizou a comunidade local e serviu como um lembrete da importância da prontidão em situações de emergência.

Veja fotos e vídeo: