Aluguel de R$ 37 mil: conheça apartamento luxuoso de Karoline Lima

Karoline Lima está em um novo embate público com Éder Militão, pai de sua filha Cecília, de um ano. A influencer divulgou prints de conversa que teve com o jogador do Real Madrid e revelou que o aluguel de seu apartamento custa R$ 37 mil.

Nas redes sociais, a loira mostrou partes do imóvel, que conta com cores neuts, como branco, bege e tons pasteis. “Minha casa é assim: completamente anêmica”, declarou.

A residência conta uma sala grande, uma varanda com vista para um parque e obras de arte, como o busto de uma estátua nua. “Aqui tem uma escultura minha pelada”, brincou Karoline.

Exposeds e acusações: entenda a briga entre Karoline e Éder Militão

Desde antes de Cecília nascer, Karoline Lima e Éder Militão brigavam sobre a guarda da filha, em um movimento que contou com acusações, processos e mais. Entretanto, mesmo um ano depois, parece que as coisas entre os pais da criança ainda não se acertaram.

Os dois entraram, novamente, em conflito e o atleta da Seleção Brasileira ingressou com um processo contra a influencer para impedir que ela se mude para o Rio de Janeiro, onde mora o namorado de Karoline, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Para se defender, a mãe de Cecília foi às redes sociais e passou a expor conversas com Militão. Ela mostrou o valor recebido de pensão, exigências feitas pelo jogador e até uma série para que ele pudesse limpar a imagem.

Processo de Éder Militão

Segundo informações publicadas pela página do Instagram Gossip do Dia, a decisão de processar a influenciadora teria partido após ela impedir que Cecília viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá seja contratada para acompanhá-la. Atualmente, a bebê estaria sem babá.

O jogador, por sua vez, teria dito que não era necessário e que não queria nenhuma pessoa estranha em sua residência. Ainda de acordo com a página, um dos pedidos que teriam sido feitos por Militão na ação, é que Karoline seja proibida de se mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro.

A alegação seria que ela está em uma “aventura amorosa” e que vai mudar a rotina da filha por isso. Atualmente, a influenciadora está namorando o jogador do Flamengo, Leo Pereira.

Para falar sobre a “aventura amorosa” que Karoline Lima estaria vivendo, Éder Militão teria anexado fotos dela com o ex-namorado, Gui Araújo, na tentativa de mostrar que ela está sempre trocando de parceiros.

A página Gossip do Dia disse, ainda, que já existe uma decisão obrigando que Karol permita a viagem de Cecília para assistir a final da Champions no dia 1º de julho, mas a condição é que a criança esteja com uma pessoa de confiança da mãe.

Karoline detona Éder Militão

Karoline Lima usou as redes sociais, nessa sexta-feira (24/5), para comentar o processo movido por Éder Militão, seu ex e pai da sua filha, Cecília, contra ela.

Nos stories, a influenciadora afirmou que já acionou a sua advogada e promete ir atrás dos direitos de Cecília. “Ele não está colocando a cara na internet, mas está colocando no principal meio onde vai resolver a minha vida, que é na Justiça. Isso sim pode me prejudicar, não os juízes da internet”, disse ela.

Karoline continuou: “Eu nunca quis pedir nada. Mas agora já autorizei a Gabriela Garcia (advogada) a entrar com tudo o que tiver direito, com tudo o que antes eu não permiti que ela entrasse. Tudo o que eu reneguei por ser direito da minha filha, para ter paz”, declarou.

Karoline Lima ainda explicou que ficou sumida das redes sociais porque estava separando provas.