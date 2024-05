Após reunião, Progressistas decide anunciar chapa com Bocalom e Alysson na próxima semana

Primeira reunião do Progressistas para definição da formação da chapa Tião Bocalom-Alysson Bestene aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), na sede do partido, em Rio Branco.

Os dirigentes da executiva municipal entraram num consenso e decidiram que o partido apoia a aliança do secretário de Governo com o atual prefeito, sendo Alysson o vice na chapa que vai disputar a Prefeitura nas eleições de 2024, em outubro. O anúncio foi feito após a reunião – ocasião em que foi lida uma carta do PL pedindo a união.

A deliberação e o anúncio oficial da chapa será feito no próximo dia 11, também na sede do PP, localizada na Rua Major Ladislau Ferreira.

“O anúncio será feito no próximo dia 11, sábado, quando o partido vai se reunir e comunicar a decisão que prevaleceu entre os membros da executiva e foi uma orientação do governador Gladson Cameli”, informou o secretário-geral do PP, Márcio Pereira.

Após a reunião desta sexta, denominada consultiva – para avaliar a opinião dos membros -, o partido tem por regra o prazo de 8 dias para realizar o encontro deliberativo, que oficializa a decisão.

“Fizemos essa reunião de hoje para cumprir o que diz o nosso regimento interno. Após essa reunião, temos, pelo que está previsto, os 8 dias de prazo para divulgar a decisão. Por isso, dia 11 faremos esse anúncio”, finalizou Pereira.

Da reunião, participaram 17 dos 21 integrantes da executiva municipal. Com apenas uma ressalva por parte do vereador N Lima – que não se posicionou sobre o assunto, publicamente -, todos concordaram com a união.