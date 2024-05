Teste reprova 25 marcas de creatina; confira se a sua está entre elas

A Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) realizou um ranking geral de análises de creatina. Do total de marcas analisadas, 25 foram reprovadas quanto ao teor de creatina no produto, apresentando inconformidade entre o que foi informado no rótulo e o que realmente consta no pote. Dessas 25 marcas, 10 tiveram 100% de variação, ou seja, elas contêm qualquer farinha, menos creatina.

Para você entender, a variação máxima permitida é de 20% da quantidade de creatina especificada no rótulo. Logo, é necessário que ela apresente ao menos 80% de pureza.