Avião faz pouso de emergência após homem pelado derrubar comissária

Um avião que decolou da cidade de Perth, na Austrália, teve que retornar ao aeroporto após um acontecimento inusitado: um passageiro saiu correndo pelado pelo corredor e derrubou uma comissária de bordo.

O voo era da companhia Virgin Australia e tinha como destino final a cidade de Melbourne. O “peladão” foi preso após o avião pousar no aeroporto de Perth. As informações são da agência de notícias Associated Press.

Em nota, a companhia aérea disse que a aeronave retornou devido a um “distúrbio causado por um passageiro”. A Polícia Federal Australiana já aguardava o homem, que foi preso assim que chegou ao solo.

O suspeito foi encaminhado a um hospital para uma avaliação. A Virgin Australia pediu desculpas aos passageiros e disse que a segurança deles é a prioridade.