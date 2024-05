Ballet de Joelma é ovacionado por rondonienses e acreanos em workshop de Calypso; VÍDEOS e FOTOS

Na tarde deste sábado (4), o Estúdio de Dança 72, localizado na rua José a Vieira de Caúla, foi palco de um evento único: o workshop de Calypso ministrado pelo balé da renomada cantora Joelma. O quarteto composto por Thais Lisboa, Rogers Ramill, Bianca Veloso e Junior Salles compartilhou o melhor do ritmo com os participantes vindos de Rondônia e Acre.

O site ContilNet marcou presença no encontro e conversou com a organização, que destacou a importância do evento. A proprietária do Estúdio 72, Joyse Cunha, comemorou o sucesso do workshop, ressaltando os desafios de realizar eventos culturais de dança na região.

“Nossa equipe pegou esse desafio sabendo das dificuldades, mas estamos realizando um sonho. É gratificante ver a resposta positiva do público, especialmente em uma região onde eventos culturais são escassos,” disse Joyse ao ContilNet.

Para Jéssika Karoline, instrutora de FitDance do Acre, o workshop representou a realização de um sonho. “É incrível poder vivenciar esse momento único com profissionais renomados da música e da dança. Nossa região é carente de eventos como esse, e poder participar é algo indescritível,” compartilhou Jéssika.

O balé de Joelma foi recebido com entusiasmo pelos participantes, e o ContilNet traz imagens exclusivas do evento, demonstrando a energia e alegria que marcaram o workshop de Calypso.