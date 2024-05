Cantor Vitor Fernandes será a atração nacional da festa de aniversário de Mâncio Lima

O cantor Vitor Fernandes está prestes a agitar a festa de aniversário de 47 anos do município de Mâncio Lima, que ocorrerá no próximo dia 29 de maio. A apresentação do renomado artista está marcada para as 20h, no Complexo Esportivo Totão, e a expectativa é de que o evento reúna um público de aproximadamente 30 mil pessoas.

Conhecido como o “Rei do Piseiro”, Vitor Fernandes desponta como uma das principais estrelas do forró eletrônico, estilo que conquistou o Brasil. Sua trajetória musical é marcada por parcerias com grandes astros do gênero, contribuindo significativamente para o crescimento do piseiro em nível nacional.

“Vamos fazer a melhor festa de aniversário de Mâncio Lima. Convidamos a todos”, chamou o prefeito Isaac Lima.

A festa de aniversário de Mâncio Lima promete ser um evento memorável, com uma programação diversificada que inclui Missa em ação de graças, festival da canção, torneio de futebol de campo, três dias de rodeio, corrida de cavalos, exposições e apresentações culturais.

A realização é da Associação Comercial de Mâncio Lima, Sebrae, Governo do Acre e Prefeitura, sob a liderança do prefeito Isaac Lima.

Veja um dos hits de Vitor Fernandes: