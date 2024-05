Casal brasileiro que teve etiquetas de malas trocadas é inocentado

A alteração das etiquetas teria ocorrido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, região metropolitana do estado, em outubro de 2022.

Segundo Luna Provázio disse ao Metrópoles. um dos funcionários da alfândega turca disse que ouviu alguns “boatos” de que esse crime de troca de etiquetas acontece no Brasil.

“A impressão que temos é que eles realmente não entendem que seria possível que criminosos trocassem etiquetas no Aeroporto de Guarulhos sem que a etiqueta se rasgasse. Inclusive, uma das perguntas feitas ao funcionário da alfândega era se a etiqueta estava em mau estado e ele disse que ‘sim, mas não estava rasgada’”, afirmou Luna.

“As etiquetas, hoje em dia, possuem um papel que realmente não rasga. Você consegue descolar e recolocar sem rasgá-la. Isso é um problema. O papel a ser utilizado pelas companhias aéreas precisam ser aqueles que, caso alguém tente manipular, ele se rasgue por completo”, completou a advogada.

Troca de etiquetas

Em outubro de 2022, Ahmed e Malak viajaram de São Paulo para Istambul. Eles desembarcaram, pegaram suas malas e deixaram o local normalmente. Alguns dias depois, foram para a Líbia

Em maio de 2023, ao viajar sozinho para a Turquia, Ahmed foi detido. A mulher, que na ocasião estava na Líbia, foi ao encontro do marido e acabou também detida pelas autoridades turcas.

As malas com os 43 quilos da droga e com as etiquetas que tinham o nome deles haviam sido despachadas de Guarulhos no dia 26 de outubro de 2022 — quatro dias depois de o casal ter deixado o Brasil. Quando as bagagens com as etiquetas trocadas chegaram a Istambul, foram interceptadas pela polícia turca.

O casal é considerado inocente pela Polícia Federal brasileira e não há inquérito policial nem processo contra eles no Brasil.

Além das nacionalidades líbia e brasileira, o casal também tem cidadania turca.