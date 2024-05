Chefe do CV apontado como bandido mais procurado do Acre é preso pela polícia do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu nesta sexta-feira (17), em Vila Velha, um homem apontado como o bandido mais procurado do Acre. As investigações apontam que ele seria líder do Comando Vermelho na região Norte do país.

A prisão foi realizada por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

A Polícia informou que mais informações serão repassadas em uma coletiva de imprensa que deverá acontecer ainda nesta sexta-feira.