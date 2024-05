Concurso Caixa: sindicato pede adiamento das provas

Foi enviado um ofício, nesta quarta-feira (8), pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), um ofício solicitando o adiamento das provas do concurso Caixa!

O sindicato informa que o adiamento é necessário para não prejudicar os moradores do Rio Grande do Sul, que encontram-se impossibilitados de continuar a preparação para a prova, marcada para o dia 26 de maio, por conta das inundações que atingem grande parte dos municípios gaúchos.

A Contraf-CUT observa, também, que a Caixa já implementou várias medidas emergenciais para auxiliar os empregados e empregadas, além de toda a população do estado e pede que o banco seja sensível, mais uma vez, adiando as provas do certame.

Vale lembrar que o jornalista Victor Gammaro entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e informou que, até o momento, não há previsão para adiamento das provas.

Além disso, o concurso Caixa será regionalizado, ou seja, a distribuição das 4.050 vagas está previamente estabelecida entre os estados brasileiros. Por exemplo, para o Rio Grande do Sul serão ofertadas 42 oportunidades imediatas e 11 para formação de cadastro reserva no cargo de Técnico Bancário Novo.

As cidades no Rio Grande do Sul que terão aplicacação das provas do concurso Caixa, de acordo com o edital, são:

Santa Maria;

Uruguaiana;

Caxias do Sul;

Porto Alegre;

Novo Hamburgo;

São Leopoldo;

Pelotas;

Passo Fundo; ou

Santo Ângelo.

O certame registrou mais de 1,2 milhão de candidatos inscritos. Confira qual foi o total de inscrições por polo!

Panorama do concurso Caixa

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso Caixa é destinado para a oferta de 4,050 vagas imediatas e em cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior de formação.

Confira a distribuição das vagas:

Nível médio Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR; Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.



Os aprovados receberão salários iniciais de até R$ 14.915,00, além de diversos benefícios. Entretanto, os ganhos reais podem ultrapassar R$ 17 mil!

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de maio de 2024.

Resumo do Concurso Caixa