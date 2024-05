Dia das Mães: Via Verde Shopping comemora com sorteio de R$ 20 mil em prêmios; veja como participar

O Dia das Mães, uma das datas mais especiais do ano, é comemorado em maio, no segundo domingo do mês. O Via Verde Shopping lembrou da data com uma promoção tão especial quanto a comemoração, com R$ 20 mil em prêmios e diversas promoções imperdíveis.

A campanha que traz o tema “Cuidar de quem cuida” vai premiar os clientes que fizerem um cadastro disponível para cada R$ 300,00 em compras. Os prêmios são 10 Spa’s Day no Svim, no Via Verde Shopping, e 10 vales-compras no valor de R$ 1 mil em qualquer loja do shopping.

O cadastro é realizado online e há diversos totens espalhados pelo shopping, disponibilizando o CR Code para o cadastro. O cliente também pode acessar pelo site e concorrer aos prêmios especiais.

Como participar

O cliente pode cadastrar as notas fiscais no sistema. Quanto mais cadastrar, mais chance tem de ganhar, pois o valor da nota é acumulativo.

Os patrocinadores da Campanha “Cuidar de Quem Cuida” é Carmen Steffens Maison, CS Club e Svim Instituto da Beleza.