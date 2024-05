“Elas Podem Mais”: empreendedoras e Sebrae lançam evento para conectar mulheres no Acre

O CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Acre) e o SEBRAE têm o prazer de anunciar o evento “Elas Podem Mais”, uma celebração especial dedicada à força das mulheres. O evento acontecerá no dia 23 de maio, a partir das 19h, no restaurante La Nonna.

Será uma noite cheia de diversão e novidades, criada para inspirar e conectar mulheres de todas as esferas. A programação inclui o Lançamento do Prêmio Sebrar Mulher de Negócios 2024, uma sessão de mixologia com drinques deliciosos, microfone aberto para quem quiser cantar, compartilhar suas histórias e ideias, uma experiência gastronômica única e muitas outras surpresas emocionantes.

“Elas Podem Mais” é mais do que um evento; é uma oportunidade para se expressar e se divertir em um ambiente acolhedor e empoderador. Não perca a chance de participar dessa noite inesquecível e de se conectar com outras mulheres incríveis.

A taxa de participação é no valor de R$150,00 e pode ser garantida pelo número (68) 99238-8131. Venha celebrar conosco e fazer parte deste momento especial.

Serviço:

– Evento:Elas Podem Mais

– Data:23 de maio

– Horário:A partir das 19h

– Local:Restaurante La Nonna

– Ingressos:(68) 99238-8131

Contato para a Imprensa:

Edmirk Herculano

Diretora de Comunicação do CMEC

(68)99951 8540