Vídeo mostra momento em que homem é preso na Bolívia acusado de homicídios e extorsão

Uma ação cooperada entre as polícias Civil, Federal e Penal do Acre, em conjunto com autoridades bolivianas, resultou na expulsão da Bolívia e captura no Brasil de um brasileiro que estava refugiado no país vizinho.

O homem é apontado como membro de organização criminosa e foi alvo de um mandado de prisão emitido no Brasil e enfrentará acusações de duplo homicídio, que teria acontecido durante o período de enchentes, além de extorsão mediante sequestro e roubo.

A Polícia Federal do Brasil foi responsável pelo cumprimento do mandado de prisão e a Polícia Civil do Acre (PCAC), que conduziu as oitivas nos processos de investigação criminal. A operação foi um exemplo de cooperação policial internacional.

A ação teve grande repercussão na imprensa boliviana, e o Ministro de Governo da Bolívia, Eduardo del Castillo del Carpio, fez uma declaração em suas redes sociais elogiando a parceria na luta contra a criminalidade.

Veja o momento da captura: