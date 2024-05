Estado de saúde de advogado que sofreu acidente durante infarto é delicado; ele segue na UTI

O advogado e criminalista mais conhecida no Acre, Romano Gouveia, sofreu um infarto e se envolveu em um grave acidente de trânsito no início da noite desta quinta-feira (9), em Rio Branco. O fato aconteceu no cruzamento da rua Silvestre Coelho coma Travessa Alexandre Lopes, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo boletim, Romano segue entubado, sedado, estável, porém o organismo ainda não responde ao medicamento. O pulmão continua com broncoespasmo, e a situação ainda é delicada.

Segundo informações de testemunhas, a família estava em casa, quando Romano Gouveia começou a passar mal e sofreu um infarto. Desesperados, os familiares colocaram o advogado em um carro modelo Corolla, de cor cinza e placa OHW-8576, e trafegavam pela travessa Alexandre Lopes a caminho do pronto-socorro de Rio Branco.

