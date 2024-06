Friagem em Rondônia deve permanecer durante toda a semana, diz Inmet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Governo Federal, a friagem que começou neste domingo vai afetar todas as regiões de Rondônia, com temperaturas mínimas variando entre 15 a 18° em todas as regiões ao longo da semana. Essa condição permanece até o próximo sábado, dia 1º de junho.

No Norte e Oeste do estado, em parte da semana, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado, com chances de chuvas isoladas em certas áreas, na segunda-feira (27). Por outro lado, no Centro-Sul de Rondônia, poucas nuvens e sem previsão de chuvas.

Porto Velho terá temperaturas entre a mínima de 16°C e máxima 30°C. Os termômetros em Ouro Preto d’Oeste devem variar entre 18°C e 32°C. Em Parecis, a previsão é de céu com poucas nuvens, com mínima de 16°C e máxima de 31°C.